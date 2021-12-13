2021/12/13 | 11:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة على الإطلاق، يدخل رئيس وزراء إسرائيلي القصر الرئاسي في الإمارات في زيارة رسمية، إذ من المقرر أن يلتقي نفتالي بينيت ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد صباح الإثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاء تاريخي بين محمد بن زايد ونفتالي بينيت في أبوظبي.. ما أهمية الزيارة؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاء تاريخي بين محمد بن زايد ونفتالي بينيت في أبوظبي.. ما أهمية الزيارة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).