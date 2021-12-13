سوريا.. قوة امريكية تنفذ انزالا وتعتقل مدنيين في دير الزور

2021/12/13 | 11:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأتي هذا الإنزال بالتزامن مع حملة أمنية تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية.

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