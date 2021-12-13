الاستخبارات والتحقيقات تطيح بأربعة تجار مخدرات وتضبط بحوزتهم أسلحة متنوعة

2021/12/13 | 11:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، القبض على تجار مخدرات في محافظة الأنبار.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الاول 2021)، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين يقومون بتجارة وتعاطي المواد المخدرة".

وأوضح البيان أنه "تم ضبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وادوات تعاطي في محافظة الأنبار".

وأضافت الخلية أن "عملية القبض تمت بعد مداهمة دار متهم من هؤلاء الأربعة الملقى القبض عليهم تبين انه مطلوب وفق المادة 28 مخدرات وعثرت في داره على اسلحة مختلفة عبارة عن قنابر هاون 60 ملم عدد 5 وصاروخ قاذفة عدد 1 ورمانات يدوية عدد 10 وبندقية كلاشنكوف عدد 1 ومخازن كلاشنكوف عدد 5 مملوئة بالعتاد ومخازن قناص عدد 4 وشريط BKC عدد 1 يحتوي على 200 اطلاقة، وعتاد كلاشنكوف 295 اطلاقة وعتاد جي سي 190 وناظور قناص مع ناظور بندقية".

كما أكدت "تم التعامل مع المتهمين اصوليا وعرضهم مع المضبوطات امام انظار قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

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