بلينكن: خط أنابيب الغاز من روسيا لألمانيا يمنح الغرب ورقة ضغط على بوتين

2021/12/13 | 11:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال وزير الخاجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن خط أنابيب الغاز نورد ستريم2 لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا يمنح الحلفاء الغربيين ورقة ضغط على روسيا لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه مصلحة في تدفق الغاز.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بلينكن قوله اليوم الأحد في مقابلة مع برنامج “قابل الصحافة” على شبكة “ان بي سي” “من غير المرجح للغاية أو من الصعب رؤية هذا يحدث إذا جددت روسيا عدوانها على أوكرانيا”.

وتضغط الولايات المتحدة على حكومة برلين لوقف نورد ستريم2، الذي ينتظر التصديق عليه من ألمانيا، حال غزو روسيا لأوكرانيا، حسبما قالت مصادر مطلعة الأسبوع الماضي.

وأضاف بلينكن “في الواقع، إنه مصدر ضغط على روسيا لأن الرئيس بوتين يرغب في رؤية الغاز يتدفق عبر خط أنابيب الغاز “.

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