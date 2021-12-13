القبض على أربعة تجار للمخدرات وتضبط بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة في الانبار

2021/12/13 | 11:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلية الاعلام الأمني=========

=======استمرارا لعملياتها الأمنية لمكافحة المخدرات والقضاء على هذه الافة الخطرة ، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أربعة متهمين يقومون بتجارة وتعاطي المواد المخدرة ، وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وادوات تعاطي في محافظة الأنبار ، وبعد مداهمة دار متهم من هؤلاء الأربعة الملقى القبض عليهم تبين انه مطلوب وفق المادة( 28 ) مخدرات وعثرت في داره على اسلحة مختلفة عبارة عن ( قنابر هاون 60 ملم عدد 5 وصاروخ قاذفة عدد 1 ورمانات يدوية عدد 10 وبندقية كلاشنكوف عدد 1 ومخازن كلاشنكوف عدد 5 مملوئة بالعتاد ومخازن قناص عدد 4 وشريط BKC عدد 1 يحتوي على 200 اطلاقة ، وعتاد كلاشنكوف 295 اطلاقة وعتاد جي سي 190 وناظور قناص مع ناظور بندقية.تم التعامل مع المتهمين اصوليا وعرضهم مع المضبوطات امام انظار السيد قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة ( 28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.=======١٣ كانون الاول

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