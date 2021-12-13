2021/12/13 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على أربعة تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة في الانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "استمرارا لعملياتها الأمنية لمكافحة المخدرات والقضاء على هذه الافة الخطرة ، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أربعة متهمين يقومون بتجارة وتعاطي المواد المخدرة ، وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وادوات تعاطي في محافظة الأنبار".

واضافت انه "بعد مداهمة دار متهم من هؤلاء الأربعة الملقى القبض عليهم تبين انه مطلوب وفق المادة( 28 ) مخدرات وعثرت في داره على اسلحة مختلفة عبارة عن ( قنابر هاون 60 ملم عدد 5 وصاروخ قاذفة عدد 1 ورمانات يدوية عدد 10 وبندقية كلاشنكوف عدد 1 ومخازن كلاشنكوف عدد 5 مملوئة بالعتاد ومخازن قناص عدد 4 وشريط BKC عدد 1 يحتوي على 200 اطلاقة ، وعتاد كلاشنكوف 295 اطلاقة وعتاد جي سي 190 وناظور قناص مع ناظور بندقية".

وتابعت انه "تم التعامل مع المتهمين اصوليا وعرضهم مع المضبوطات امام انظار قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة ( 28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على أربعة تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة في الانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على أربعة تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).