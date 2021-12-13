شركة الحفر العراقية توقع عقد مشاركة مع شركة صينية لتنفيذ عمليات الحفر والاستصلاح

2021/12/13 | 11:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / وقعت شركة الحفر العراقية عقد مشاركة (Partnership contract ) مع شركة ZPEC الصينية لانجاز الاعمال المصاحبة و تقديم الدعم لتنفيذ عمليات الحفر والاستصلاح لصالح الشركات العالمية المشغلة للحقول النفطية العراقية وتطوير كوادر الشركة ونقل الخبرات والتكنولوجيا .وذكرت شركة الحفر العراقية في بيان ، انها وقعت العديد من عقود المشاركة مع كبرى الشركات العالمية كشركة هاليبرتون وشركة وذر فورد وشركة شلمبرجير لتوسيع نطاق عملها والإسراع بتنفيذ المشاريع وإدخال أنظمة حديثة للعمل ./انتهى

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