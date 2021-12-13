منظمة الصحة العالمية تكشف الاختلافات بين “دلتا” ومتحور”أوميكرون”

2021/12/13 | 11:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن متحور “أوميكرون” من الفيروس التاجي المستجد معد أكثر من المتحورات السابقة المعروفة ولكنه أقل خطورة منها.وتشير المنظمة، إلى أنه وفقا للبيانات الأولية يمكن للمتحور “أوميكرون” أن […]

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