2021/12/13 | 11:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدد صندوق الإسكان، اليوم الاثنين، مبالغ وشروط منح قروض البناء، مؤكدًا أن التقديم على الصندوق مفتوح لجميع المحافظات.وقال مدير الصندوق ضياء موجد، للوكالة الرسمية ، تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “سقف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صندوق الإسكان يصدر توضيحًا مهماً بشأن قروض البناء المركز الخبري الوطني.

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