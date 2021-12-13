خلف كريم يحدد أسباب تراجع مستوى المنتخب الوطني

2021/12/13 | 11:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار

عزا المحلل الكروي والمدرب السابق خلف كريم، أسباب تراجع المستوى الفني للاعبي منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم ومبارياته في بطولة كأس العرب في الدوحة الى ضعف المستوى الفني والتكتيكي للاعبين والفرق.

وقال كريم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن " المنتخب الوطني هو نتاج الدوري المحلي، فمتى ما كان الدوري قويَّاً؛ يكون المنتخب الوطني قويَّاً والعكس صحيح، وهو ماشاهدناه مؤخراً لفرق المغرب العربي في بطولة كأس العرب كمصر والجزائر والمغرب وتونس الذين شاركوا بالفريق الرديف، فالمنتخب الجزائري الأول يدربه جمال بلماضي، وليس مجيد بوقرة، و المنتخب المغربي يقودة مدرب فرنسي وليس المدرب حسين عموته، وقدموا مستويات رائعة فالذي شاهد مباراة المغرب والجزائر يتوقع انها ضمن نهائيات كأس العالم".

وأضاف كريم،أن " الدوري العراقي غير قادر على إنتاج لاعبين بهذه المستويات نفسها؛ لأنَّ دورينا ضعيف الى أبعد الحدود، فاللاعب العراقي يأتي الى الدوري وهو غير مؤهل بشكل صحيح ولم يتدرب في فرق الأشبال والناشئين والشباب وهذا التدرج غير موجود اليوم، مشيراً إلى أهمية النقل التلفزيوني وأثره على اللاعبين وعلى الفرق وحتى على جمهور الكرة والغرض منه مشاهدة أكبر للاجيال المقبلة كجيل البراعم والناشئين والأشبال والشباب".

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