بحوزتهم أسلحة.. القبض على أربعة تجار مخدرات في الانبار - عاجل

2021/12/13 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، القبض على 4 تجار للمخدرات في محافظة الانبار.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها تمكنت من القبض على 4 تجار للمخدرات وتضبط بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة في محافظة الأنبار".

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