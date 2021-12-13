صندوق الإسكان يحدد مبالغ وشروط منح قروض البناء

2021/12/13 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حدد صندوق الإسكان، اليوم الاثنين، مبالغ وشروط منح قروض البناء.

وقال مدير الصندوق ضياء موجد في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "سقف القروض تم رفعه منذ بداية العام الحالي الى 75 مليوناً في مراكز المحافظات و60 مليوناً في أطراف بغداد، و50 مليوناً في أطراف المحافظات".

وأضاف، أن "التقديم على الصندوق مفتوح لجميع المحافظات، ضمن مبادرة الإسكان"، مشيراً إلى أن "الصندوق يمنح قروضاً للبناء أو إضافة، أما شراء الوحدات السكنية، فيقع ضمن اختصاص المصرف العقاري".

وتابع، أن "شرط مساحة الدار أو الأرض الـ100 متر موجود في نص القانون ولا يعدَّل إلَّا بقانون"، موضحاً، أنه "من شرط القانون إذا كان السند مستقلاً ومساحته أقلّ من 100 متر، يمنح قرضاً، أما إذا كان السند مشاعاً (مشتركاً)، فالقانون اشترط أن لا تقل حصة المشاع عن 100 متر".

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