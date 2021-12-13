2021/12/13 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تقارير إنجليزية إلى أن ليفربول على وشك الاتفاق على صفقة جديدة للإبقاء على النجم المصري محمد صلاح داخل أسوار “أنفيلد”، وتم تحديد موعد نهائي لإتمام التعاقد.ذكر تقرير صادر عن موقع Football […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بـ117 مليون إسترليني..الموعد النهائي لعقد محمد صلاح مع ليفربول قادم المركز الخبري الوطني.

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