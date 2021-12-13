2021/12/13 | 11:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EE1O_PczbJY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسوية سياسية ام أغلبية توافقية: مشهد معقد في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تسوية سياسية ام أغلبية توافقية: مشهد معقد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).