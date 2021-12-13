2021/12/13 | 11:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة امام خطر النفلات الامني بسبب الصراعات العشائرية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: eo-2klVgUOg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة امام خطر النفلات الامني بسبب الصراعات العشائرية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة امام خطر النفلات الامني بسبب الصراعات العشائرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).