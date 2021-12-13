2021/12/13 | 11:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن استحصال موافقة وزارة المالية على توفير رواتب الاجراء والعقود لشهري تشرين الثاني وكانون الاول.وقال المتحدث الرسمي للوزارة احمد موسى في تصريح صحافي، ان “الوزارة استحصلت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد موجة احتجاجات..



الكهرباء تستحصل موافقة المالية لتوفير رواتب العقود المركز الخبري الوطني.

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