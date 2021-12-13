الهندية هارناز ساندو تُتوج بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021

2021/12/13 | 11:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُوجت الهندية هارناز ساندو بلقب ملكة جمال الكون 2021 يوم الأحد، في ختام مسابقة ملكة جمال مثيرة للجدل، تمت استضافتها هذا العام في جنوب إسرائيل.

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