2021/12/13 | 11:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربعة متهمين يقومون بتجارة وتعاطي المواد المخدرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على أربعة تجار مخدرات في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على أربعة تجار مخدرات في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).