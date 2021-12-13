بعد فرارها من السعودية في 2019 حتى اليوم.. صور رهف القنون بعامين

2021/12/13 | 11:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر اللاجئة السعودي في كندا، رهف القنون صورا دورية من حياتها في كندا بعد نيلها حق اللجوء بأعقاب ضجة كبيرة أثارتها في ديسمبر/ كانون الأول 2019 تصدرت وسائل الإعلام العالمية وأبرز المواضيع التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

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