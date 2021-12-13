القمة الأمريكية الروسية / اقتراب من صراع مفتوح ومخاوف من الانزلاق إلى الحرب - رشيد غويلب

2021/12/13 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب بعد أسابيع من محادثات رسمية وشبه رسمية بين وزارتي الخارجية الأمريكية والروسية، عُقدت في السابع من الشهر الحالي، عبر دائرة مغلقة قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.وكانت حدة الخطاب بين الجانبين قد تصاعدت من يوم لآخر.



وتراجعت العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، في الأشهر الأخيرة، إلى مستوى متدنٍ جديد، منذ الإعلان الرسمي عن نهاية عقود الحرب الباردة.



وقال وزير ......





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