التخطيط تدعو وزارة الإعمار إلى الإسراع بانجاز المرحلة الثانية لمشروع مجاري سامراء

2021/12/13 | 11:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعت وزارة التخطيط، الاثنين، وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة إلى إتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان إستمرار انجاز الاعمال بالمرحلة الثانية من مشروع مجاري سامراء، في محافظة صلاح الدين والبالغة نسبة انجازه ٤٠٪.وشددت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، على أهمية إتخاذ الإجراءات الحاسمة الكفيلة بتنفيذ خطة العمل وفق التوقيتات الزمنية المحددة …

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