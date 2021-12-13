2021/12/13 | 11:40 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول القضاة إلى قاعة المحكمة الاتحادية استعدادا للبت بالقرار في الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/13 | 11:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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