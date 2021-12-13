2021/12/13 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن مسؤول حكومي، اليوم الاثنين، الانتهاء من تفريغ اهم سدود الحدود العراقية شرق محافظة ديالى.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة في ديالى مازن الخزاعي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "عملية تفريغ مياه سد مندلي قرب الحدود العراقية – الايرانية استكملت جميع محاورها الفنية بعد مضي 72 ساعة على انطلاقها".

وأضاف ان "عملية التفريغ جرت وفق الإطار الفني من قبل لجنة مختصة في هيئة ادارة السد بناءً على تعليمات وزارية".

وأوضح الخزاعي انه "بعد انتهاء تفريغ السد ستجري مرحلة التمشيط الواسع لباطن السد وضفافه من قبل فرق مختصة لتفادي وجود اي اجسام متفجرة جلبتها السيول الموسمية من حقول الالغام المار على الحدود العراقية – الايرانية ويعقبها المرحلة الاخيرة وهي رفع الترسبات الطينية من خلال الاليات"، لافتاً الى ان "عملية تفريغ السد هي الاولى من نوعها في تاريخ ديالى وتأتي في اطار جهود وزارة الموارد المائية من اجل اعادة قدرته على خزين المياه بطاقة تصل الى اكثر من 3 ملايين م3".

وتسببت الترسبات الطينية في التهام 90% من قدرة سد مندلي على خزن المياه في السنوات الاخيرة ما استدعى خطة انقاذ عاجلة لرفع الترسبات وفق 3 مراحل متداخلة اولها تفريغ مياهه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. الانتهاء من تفريغ سد مندلي قرب الحدود مع إيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. الانتهاء من تفريغ سد مندلي قرب الحدود مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).