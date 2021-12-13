الكهرباء تعلن عن بشرى سارة تتعلق برواتب الاجراء والعقود

2021/12/13 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن استحصال موافقة وزارة المالية على توفير رواتب الاجراء والعقود لشهري تشرين الثاني وكانون الاول.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة احمد موسى لـ (بغداد اليوم)، ان "الوزارة استحصلت موافقة وزارة المالية على توفير رواتب الاجراء والعقود لشهري تشرين الثاني وكانون الاول"، لافتا الى ان "الكهرباء وفرت قوائم باسماء الاجراء والعقود لغرض صرف رواتبهم".

واضاف ان "وزير المالية اوعز لدائرة الموازنة والمحاسبة بالوزارة لغرض التهيئة لصرف الرواتب".

وشهدت عدد من المحافظات تظاهرات من الاجراء والعقود للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة .

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