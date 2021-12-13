التخطيط تدعو الاعمار والاسكان الى الاسراع بانجاز المرحلة الثانية لمشروع مجاري سامراء

2021/12/13 | 11:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة إلى إتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان إستمرار انجاز الاعمال في المرحلة الثانية من مشروع مجاري سامراء، في محافظة صلاح الدين البالغة نسبة انجازه ٤٠٪؜ .وشددت الوزارة في بيان لها على " أهمية إتخاذ الإجراءات الحاسمة الكفيلة بتنفيذ خطة العمل وفق التوقيتات الزمنية المحددة مع الالتزام بجودة الاعمال والمواصفات الفنية المطلوبة".وأضافت" إن المشروع يضم شبكة مجار للمياه الثقيلة ومياه الأمطار ومحطات رفع ومحطة معالجة في مدينة سامراء "، مبينة :" ان العمل يتضمن خدمة عدد غير قليل من الأحياء السكنية بما يغطي 75% تقريبا من المساحة الكلية للمدينة الحالية ".وأشارت وزارة التخطيط إلى إنه "جرت تغطية ما نسبته 25% تقريبا من مساحة المدينة الحالية في المرحلة الأولى لتنفيذ مجاري سامراء"، موضحة :" ان المشروع يتكون من أربعة مكونات أساسية تشمل محطة المعالجة بطاقة (١٥٠) الف متر مكعب في اليوم بالاضافة الى محطات الرفع ،إذ يشتمل المشروع على تنفيذ 13 محطة رفع للمياه الثقيلة ومياه الأمطار موزعة على ثمانية مواقع و شبكات المياه الثقيلة وكذلك شبكات مياه الأمطار" .وشددت وزارة التخطيط في بيانها على"اعادة الخدمات الاساسية للاحياء التي أُنجزت شبكاتها، ومعالجة الحفريات خاصة مع دخول موسم الامطار"./انتهى8

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