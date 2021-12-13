محافظ ميسان يناقش مع رئيسة هيئة الاستثمار انجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى في المحافظة

2021/12/13 | 11:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / ناقش محافظ ميسان علي دواي لازم مع رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار ، بمقر الهيئة في بغداد ، انجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى في المحافظة .وقال المحافظ في تصريح صحفي انه ناقش مع رئيسة هيئة الاستثمار اجراءات المشاريع الاستثمارية الستراتيجية في محافظة ميسان ومنها مطار ميسان ومشروع مصفاة ميسان بطاقة (١٥٠) الف برميل يومياً ومشروع الاسكان الوطني (٣٨١٢) وحدة سكنية مع كافة الخدمات ومشروع انشاء الفندق السياحي العائم في الاهوار".واضاف:" تم الاتفاق على استكمال اجراءات المرحلة الحالية خلال سقف زمني محدد والعمل مع كافة الاطراف المعنية حول متابعة إنجاز ما تم الأتفاق عليه "./انتهى س

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