روسيا.. جرحى في محاولة مراهق

2021/12/13 | 11:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الروسية، الاثنين، أن تلميذا سابقا في مدرسة أرثوذكسية أصيب بعدما حاول تفجير نفسه، ما أدى أيضا إلى إصابة مراهق (15 عاما).

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