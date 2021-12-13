2021/12/13 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال وزير الخارجية في حكومة “طالبان”، أمير خان متقي، إن “طالبان” تريد علاقات جيدة مع جميع الدول، وليس لديها مشكلة مع الولايات المتحدة.وفي مقابلة أجراها مع وكالة “أسوشيتد برس” حث متقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة “طالبان”: نسعى لإقامة علاقات جيدة مع واشنطن وجميع الدول المركز الخبري الوطني.

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