2021/12/13 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت الحكومة المحلية في البصرة، ان رئيس اللجنة الامنية العليا المحافظ البصرة اسعد العيداني عقد اليوم الاثنين اجتماعا مع رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري الذي وصل الى المحافظة.وقال العيداني في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العيداني ورئيس جهاز الأمن الوطني يبحثان التنسيق المشترك المركز الخبري الوطني.

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