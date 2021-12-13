42 رحلة للخطوط الجوية العراقية ليوم غد الثلاثاء

2021/12/13 | 11:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، عن جدول رحلاتها ليوم غد الثلاثاء.

وبحسب جدول الخطوط الجوية فإن عدد الرحلات بلغ 42 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية، إذ بلغ عدد الرحلات الداخلية 16 رحلة، فيما بلغ عدد الرحلات الخارجية 26 رحلة.

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