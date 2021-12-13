الإعلام الامني: القبض على أربعة تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة في الانبار

2021/12/13 | 12:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، القبض على أربعة تجار للمخدرات ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة منوعة ومواد متفجرة في الأنبار.وقالت الخلية في بيان، أن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين يقومون بتجارة وتعاطي المواد المخدرة”.وأضافت أن “القوة داهمت دار أحد […]

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