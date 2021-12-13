بغداد: القوات الامنية تكشف تفاصيل جريمة قتل 'غامضة' لطفلة

2021/12/13 | 12:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الأمنية، الاثنين، من الكشف عن تفاصيل جريمة قتل غامضة لطفلة شرقي بغداد.

وقالت مديرية مكافحة الإجرام ببغداد في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (13 كانون الاول 2021)، إنه "تم تشكيل فريق عمل بعد إحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بحادث قتل طفلة تحت ظروف غامضة، وتم الانتقال الى محل الحادث الكائن في منطقة حي الكوفة شرق العاصمة، وإعادة الإجراءات التحقيقية والكشف عليه، حيث تم التوصل الى معلومات تفيد بأن جدة المجني عليها وشقيق والدتها كانا متواجدين داخل الدار لحظة حصول الحادث".

وأضاف البيان، ان "المجني عليها قد تعرضت الى طعن بواسطة سكين حسب تقرير الطب العدلي"، مبينا أن "سبب الوفاة هو تمزق القلب والرئة اليسرى أثر الطعن بالصدر".

وأشار إلى انه "لدى عرض ما تم جمعه من أدلة تشير الى تورط المتواجدين في الدار بقتل المجني عليها تم القبض عليهما، وبعد التعمق بالتحقيق اعترفت والدتها بقتل ابنتها بحضور أمها وشقيقها بواسطة الطعن بالسكين كونها كانت تلعب مع شقيقها ومنعت جدتها من النوم ليلا، مما أثار اعصابها وقامت بضربها وطعنها بواسطة سكين داخل الدار"، لافتة الى ان "الفتاة سقطت بجرحها من سطح الدار وبعد فقدانها للوعي أثر النزيف قاما بالاستعانة بالجيران لنقلها للمستشفى وهناك فارقت الحياة".

وأوضح البيان، انه "تم تدوين أقوال المتهمين ابتدائيا وصدقت قضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات، وتم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابق للحقيقة".

N.A

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