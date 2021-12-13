2021/12/13 | 12:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تراجعت العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى تاريخي جديد، بعد أن تجاوز سعر صرفها 14 ليرة للدولار الواحد.وجرى تداول العملة التركية، بحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليرة التركية تهوي إلى مستوى تاريخي جديد المركز الخبري الوطني.

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