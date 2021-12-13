2021/12/13 | 12:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قدم الأمين العام لتيار الفراتين محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مقترحاً للحكومة لحل أزمة المخدرات في العراق.وعد السوداني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “التفشي الخطير للمخدرات يهدد المجتمع والدولة”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظاهرة المخدرات تتفاقم ومطالبات باعلان “الحرب” على تجارها ومروجيها بالعراق المركز الخبري الوطني.

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