شاهد لحظة اللقاء التاريخي بين محمد بن زايد ورئيس وزراء إسرائيل

2021/12/13 | 12:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وذلك في أول لقاء تاريخي.

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