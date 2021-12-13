بالوثيقة: تعليمات الامتحانات الخارجية للملاكات التمريضية

2021/12/13 | 12:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعليمات تقديم الملاكات التمريضية ممن هم دون الاعدادية لاداء الامتحانات الخارجية.

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