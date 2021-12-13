2021/12/13 | 12:34 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعليمات تقديم الملاكات التمريضية ممن هم دون الاعدادية لاداء الامتحانات الخارجية.
ف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: تعليمات الامتحانات الخارجية للملاكات التمريضية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: تعليمات الامتحانات الخارجية للملاكات التمريضية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة: تعليمات الامتحانات الخارجية للملاكات التمريضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).