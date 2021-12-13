2021/12/13 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُدر عدد الأطفال اليتامى في العراق

بنحو 5 ملايين يتيم أي ما يعادل تقريبا 5%

من إجمالي الأيتام في العالم، حسب تقرير

نشرته مفوضية الإنسان المستقلة في

العراق السبت.

ويوجد نحو 45 ألف طفل لا يملكون أوراقا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. 5 ملايين يتيم وآلاف المفقودين حصيلة الحروب والصراعات الطائفية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. 5 ملايين يتيم وآلاف المفقودين حصيلة الحروب والصراعات الطائفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).