الصحة تبين أسباب رفع أجور فحص المتزوجين

2021/12/13 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت وزارة الصحة، الاثنين، أسباب رفع

أجور فحص المتزوجين الجدد من 50 إلى 75 الف

دينار.

وقال عضو الفريق الإعلامي الطبي في

وزارة الصحة عبد العظيم ميثم عباس في

بيان صحفي، إن “رفع دائرة دائرة

العيادات الطب

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