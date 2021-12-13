2021/12/13 | 12:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d3eM8eq5d5k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. " يوسف عامر" موهبة فنية غنائية في ضيافة صباح دجلة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. " يوسف عامر" موهبة فنية غنائية في ضيافة صباح دجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).