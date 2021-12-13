2021/12/13 | 12:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qL2_zgfar5s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسارع حركة الحوارات للكتل السنية والكتل الكردية تؤكد مباشرتها بالتحرك لتشكيل الحكومة في نشرة الـ12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تسارع حركة الحوارات للكتل السنية والكتل الكردية تؤكد مباشرتها بالتحرك لتشكيل الحكومة في نشرة الـ12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).