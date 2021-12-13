2021/12/13 | 12:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7DNOfxscxkI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف | تظاهرات شعبية غاضبة على اداء الياسري.. ومخاوف من الاستغلال السياسي للازمة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النجف | تظاهرات شعبية غاضبة على اداء الياسري.. ومخاوف من الاستغلال السياسي للازمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).