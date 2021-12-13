2021/12/13 | 12:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل موعد المرافعة بدعوى ’الطعن بنتائج الانتخابات’ إلى موعد آخر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل موعد المرافعة بدعوى ’الطعن بنتائج الانتخابات’ إلى موعد آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).