2021/12/13 | 12:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، اليوم الإثنين، الشروع في الاستحقاقات المقبلة بتشكيل حكومة فاعلة.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن “الرئيس برهم صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني”.وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع السياسية والتحديات التي تواجه البلد، والحاجة لتوحيد الصف الوطني وحماية الأمن والاستقرار في البلد، والشروع في الاستحقاقات المقبلة بتشكيل حكومة فاعلة تستجيب لتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية”.

التالي

منذ 15 ساعة

ماكغورك يؤكد التزام واشنطن بمخرجات الإطار الاستراتيجي مع العراق

منذ 16 ساعة

الحلبوسي وزيباري يؤكدان على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية

منذ 18 ساعة

الحلبوسي والحكيم يبحثان وسبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية

منذ 19 ساعة

الحلبوسي والعامري يبحثان آلية الخروج من الازمة السياسية الحالية

منذ 20 ساعة

موالون لحزب العمال الكردستاني يمنعون دوام الدوائر الحكومية في سنجار

منذ 21 ساعة

صالح وطالباني يؤكدان على الحوار في حسم المسائل العالقة

منذ 22 ساعة

الكاظمي: العراق مازال واقفاً على قدميه رغم كل التحديات

منذ يوم واحد

محمد بن سلمان يهنئ الكاظمي بمئوية الدولة العراقية

منذ يوم واحد

الخارجية تعلن اجلاء 3556 مسافراً من مينسك

منذ يومين

الكاظمي: العراق بدأ يستعيد عافيته الكاملة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملفات تشكيل الحكومة على طاولة صالح والمشهداني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملفات تشكيل الحكومة على طاولة صالح والمشهداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).