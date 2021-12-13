المحكمة الاتحادية تقرر تأجيل موعد المرافعة بخصوص إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية

2021/12/13 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، تأجيل موعد المرافعة بخصوص إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال مصدر قضائي لـ( بغداد اليوم )، ان "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة امامها بشأن الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقدمة من قبل زعيم تحالف الفتح الى يوم 22/12".

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