دولة القانون يحدد سبباً يمنع تشكيل حكومة الأغلبية في العراق

2021/12/13 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، عدم توفر شروط ومبررات تشكيل حكومة الاغلبية في الوقت الحالي.

وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "شروط ومبررات تشكيل حكومة الاغلبية غير متوفرة حاليا خصوصاً وان الاجواء السياسية والوضع الراهن يتطلب تشكيل حكومة توافقية تشترك فيها جميع القوى السياسية".

وأضاف ان "الكتل الكردية والسنية جاءوا بموقف واحد للاشتراك بالحكومة فليس من المعقول ان تطبق الاغلبية السياسية على المكون الشيعي وحده".

وأوضح الصيهود ان "مفهوم الاغلبية يكون بين جهتين جهة تتبنى تشكيل الحكومة من الشيعة والسنة والكرد وجهة اخرى تتبنى ايضا تشكيل المعارضة من الشيعة والسنة والكرد، ففي ظل عدم توفر هذا الشرط فانه لا يمكن تشكيل حكومة اغلبية"، لافتاً إلى أن "الوضع الراهن يتطلب تشكيل حكومة توافقية تشترك فيها جميع القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية".

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