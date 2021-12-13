المحكمة الاتحادية تؤجل موعد المرافعة بدعوى الغاء الانتخابات

2021/12/13 | 12:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل موعد المرافعة بدعوى الغاء الانتخابات ، المقدمة من الاطار التنسيقي ، الى الثاني والعشرين من الشهر الحالي ./انتهى9

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