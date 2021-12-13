العراق وباكستان يؤكدان اهمية التنسيق وتبادل الرؤى في العديد من القرارات الدولية

2021/12/13 | 12:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية عباس كاظم عبيد، مع سفير باكستان في بغداد، احمد امجد علي، في مقر وزارة الخارجية .وذكر بيان لوزارة الخارجية انه :" جرى خلال اللقاء الحديث عن العديد من المواضيع الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك والمطروحة في المنظمات الدولية، والتأكيد على أهمية التنسيق وتبادل الرؤى في العديد من القرارات الدولية، والاجتماعات القادمة لمنظمة التعاون الإسلامي".وأشاد الجانبان بمتانة وعمق العلاقات الأخوية والتأريخية بين البلدين./انتهى9

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