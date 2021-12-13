اصطدام سفينتي شحن في بحر البلطيق.. والسلطات تبحث عن مفقودَين

2021/12/13 | 12:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الدنماركية والسويدية أن سفينتي شحن اصطدمتا، الاثنين، في بحر البلطيق بين جزيرة بورنهولم الدنماركية ومدينة إيستاد السويدية، وإن عملية بدأت لإنقاذ شخصين على الأقل.

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