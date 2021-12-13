مخاطر أوميكرون وتباطؤ نمو اقتصاد الصين يهددان زخم تعافي الاقتصاد العالمي

2021/12/13 | 12:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: ظهرت مجموعة من المخاوف التي تهدد بالتأثير سلباً على زخم تعافي الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة، منها اكتشاف سلالة أوميكرون المتحورة وتشديد التدابير الاحترازية المرتبطة بالجائحة في كافة أنحاء أوروبا وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.

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