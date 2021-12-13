2021/12/13 | 12:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة بشأن الغاء نتائج الانتخابات.وذكر مصدر قضائي في تصريح صحافي، ان “المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الاتحادية تؤجل النظر في دعوى العامري لإلغاء نتائج الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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